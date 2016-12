PEC Zwolle werkt aan opzienbarende miljoenendeal in China

PEC Zwolle werkt aan een opzienbarende deal met een Chinese partij, zo schrijft De Telegraaf dinsdag. De vergelijking met ADO Den Haag gaat echter mank. "Laat ik één ding wel duidelijk stellen: de club wordt níét aan Chinezen verkocht”, zo bevestigt voorzitter Adriaan Visser de intensieve contacten met China.

PEC voert constructieve gesprekken om PEC-voetbalacademies op te zetten in China en zich op die manier te verzekeren van miljoenen euro’s aan extra inkomsten. "Je moet toch steeds naar nieuwe dingen zoeken om de club en zijn groei te laten accelereren", zegt Visser in gesprek met het dagblad. "Je moet dit in de lijn zien van onze samenwerkingen met de Stellenbosch University in Zuid-Afrika en in Nieuw-Zeeland met de Olé Football Academy.”

De Telegraaf benadrukt dat de samenwerkingen met de Stellenbosch University en de Olé Football Academy niet zulke enorme lucratieve potentie hebben als die waar nu zeer serieus aan gewerkt wordt. Met name voetbalacademies met Duitse, Spaanse of Nederlandse scholing zijn zeer gewild in China, waar de lokale overheid miljoenen euro’s aan subsidies uitgeeft voor alles wat zou kunnen helpen om de natie tot een serieuze deelnemer aan het eventuele WK van 2026 in eigen land.