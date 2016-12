Tissoudali kwijnt weg in Frankrijk: ‘Mijn voorkeur gaat uit naar Nederland’

Tarik Tissoudali ruilde Telstar een half jaar geleden in voor Le Havre, dat de aanvaller voor vier jaar contracteerde. Na een seizoen met negentien doelpunten en negen assists had Tissoudali hoge verwachtingen van zijn eerste avontuur in het buitenland, maar de werkelijkheid valt vies tegen. Tissoudali speelde nog geen enkele minuut.

Tissoudali mist de voetbalhumor en het dollen met medespelers. Ondanks het feit dat hij iedere week Franse les heeft, wil het niet vlotten. Geen enkele voetballer van Le Havre, dat achtste staat in de Ligue 2, spreekt Engels. "Ik kan met niemand praten en er valt niets te lachen", vertelt de aanvaller in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Ik loop hier maar wat rond omdat ik buiten de groep sta. Als ik zou spelen, zou ik meer aanspraak hebben, denk ik. Maar nu hoor ik er ook niet bij."

"De taal is erg lastig, ik probeer het wel maar het gaat allemaal veel te snel." Tissoudali moest opboksen tegen fysiek sterke ploeggenoten en was niet gewend aan het 4-4-2-systeem van Bob Bradley. De Amerikaan vertrok enkele maanden geleden naar Swansea City, maar ook zijn opvolger Oswald Tanchot ziet de aanvaller niet staan. "Ik heb nooit een kans gehad. Ik weet niet eens op welke positie ik mij moet richten."

Tissoudali hoopt in de winterse transferperiode een nieuwe club te vinden. Le Havre wil meewerken, maar het verhuurbedrag kan een struikelblok vormen. Tot nu toe zijn er alleen informatieve gesprekken geweest. "Mijn voorkeur gaat uit naar Nederland maar het buitenland sluit ik ook niet uit. Ook Frankrijk niet, nee. Als ik maar aan spelen toekom."