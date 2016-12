‘Zéér riant salaris in China lonkt voor spits van Borussia Dortmund’

De wegen van Adrian Ramos en Borussia Dortmund scheiden wellicht in januari. Volgens BILD kan de dertigjarige aanvaller uit Colombia een zeer lucratief contract in China ondertekenen. De Bundesliga-club denkt alleen over een winterse verkoop van Ramos na als er minimaal tien miljoen euro wordt gebonden.

BILD schrijft dat Ramos het laatste topcontract uit zijn loopbaan kan tekenen. Bejing Guoan, dat afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de Super League, heeft weer belangstelling voor de aanvaller, net als een jaar geleden. Toen sloeg Borussia Dortmund nog een formeel bod van twaalf miljoen euro af, zo klinkt het.

Thomas Tuchel wil Ramos per se behouden, zeker nu de beslissende maanden eraan komen. Technisch directeur Michael Zorc zou de aanvaller een jaar geleden echter beloofd hebben dat de club niet moeilijk zou doen als een Chinese club zich opnieuw zou melden. Ramos kan zijn huidige salaris van drie miljoen euro naar verluidt verdubbelen als hij ingaat op de avances van Bejing Guoan.

Ramos maakte medio 2014 de overstap van Hertha BSC naar Dortmund, waar hij nimmer een basisplaats heeft weten te veroveren. Ook in deze voetbaljaargang komt hij amper in de plannen van Tuchel voor. Het contract van de Colombiaan met BVB loopt in de zomer van 2018 ten einde.