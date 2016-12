‘Veel mensen wachtten op puntverlies van ons, zonder Diego Costa en Kanté’

Chelsea brak maandag het eigen clubrecord, door de twaalfde opeenvolgende wedstrijd in de Premier League te winnen. De koploper was met 3-0 te sterk voor Bournemouth en Antonio Conte is apetrots op zijn ploeg. "Ik denk dat we vandaag een goed signaal hebben afgegeven", zegt de succestrainer.

"Veel mensen wachtten op puntverlies van ons, nu we zonder twee heel belangrijke spelers, Diego Costa en N'Golo Kanté, speelden. Dat is niet gebeurd en daar ben ik blij mee. Ik kan rekenen op alle spelers in mijn selectie", vertelt Conte. De oefenmeester spreekt van een 'goede wedstrijd'. Chelsea had volgens de Italiaan meer kunnen scoren, maar hij benadrukt blij te zijn met zijn spelersgroep.

"Het is niet makkelijk om twaalf wedstrijden op rij te winnen in deze competitie", geeft Conte aan in gesprek met de BBC. "Het is een fantastische reeks en het belangrijkste is dat we die voortzetten. Over vijf dagen staat weer een zware wedstrijd te wachten. Daar moeten we ons goed op voorbereiden, want je bent nu het te kloppen team." Chelsea treedt op oudjaarsdag in eigen huis aan tegen Stoke City. Als ook die wedstrijd wordt gewonnen, evenaren the Blues het competitierecord van Arsenal. Die club zette in 2001/02 dertien opeenvolgende duels om in winst.