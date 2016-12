Mourinho: 'Als de perceptie verandert, kan hij de Ballon d'Or winnen'

Paul Pogba heeft volgens José Mourinho de potentie om ooit de Ballon d'Or te winnen. De duurste speler aller tijden begon ongelukkig bij Manchester United, maar maakt inmiddels een betere indruk en leverde maandag nog een assist tegen Sunderland (3-1). Mourinho beseft dat aanvallers een streepje voor hebben bij de verkiezing, maar denkt dat Pogba de prestigieuze prijs kan veroveren.

"Als de perceptie van de Ballon d'Or verandert, kan Paul de prijs winnen", voorspelt de oefenmeester. "Hij is geen doelpuntenmaker, maar een middenvelder. Hij zal wel steeds vaker scoren, want daar heeft hij de kwaliteiten voor. In mijn optiek is hij de beste middenvelder ter wereld. Hij is natuurlijk heel jong en moet zich nog verbeteren. Dat wil hij ook."

Mourinho licht de rol van zaakwaarnemer Mino Raiola uit. Volgens de trainer heeft Raiola een goede invloed op zijn cliënten, onder wie Pogba, "Hij is geen typische zaakwaarnemer die zijn spelers de hemel in prijst. Hij eist heel veel van Pogba." De aankoop van 105 miljoen euro kwam dit seizoen tot zeventien competitieduels en drie treffers voor United.