De Boer luidt noodklok: ‘Als hij niet speelt, heeft Oranje een groot probleem’

Vincent Janssen heeft pers en publiek nog niet kunnen imponeren in zijn eerste halfjaar bij Tottenham Hotspur. De Eredivisie-topscorer van 2015/16 stond de laatste drie competitieduels buitenspel met een enkelblessure, maar speelde ook daarvoor een bescheiden rol bij the Spurs. Ronald de Boer maakt zich zorgen om de situatie van de ex-AZ'er.

De analist stipt bij De Tafel van Kees aan dat Oranje na Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert en Robin van Persie al 'een hele tijd' naar een nieuwe spits zocht. Janssen leek daarvoor de ideale kandidaat. "De laatste paar keer was hij onomstreden bij Oranje, maar ik maak me zorgen. In tien interlands vier goals voor Oranje, dat is een mooi moyenne."

"Eén doelpunt, ook nog een penalty, in dertien wedstrijden voor Tottenham, dat is minder", stelt De Boer. "Hij is nu geblesseerd, speelt weinig en de twijfels rijzen. Bij het publiek en vooral bij de pers. Er wordt behoorlijk wat kritiek geuit. Het wordt dus spannend. Als Janssen niet gaat spelen, hebben we een groot probleem."