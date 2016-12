Mkhitaryan jubelt: ‘Dit was het beste doelpunt dat ik ooit heb gemaakt’

De spectaculaire hakbal van Henrikh Mkhitaryan gaat de wereld over. De Armeniër zette Manchester United maandag op een 3-0 voorsprong tegen Sunderland (3-1 zege), door op aangeven van Zlatan Ibrahimovic de bal op prachtige wijze achterlangs te verlengen met de hak. Mkhitaryan is na afloop trots op zijn treffer.

"Dit was het beste doelpunt dat ik ooit heb gemaakt", vertelt de zomeraankoop, die eigenlijk in buitenspelpositie werd bediend. "Ik was door het dolle heen. Het eerste wat ik deed, was de grensrechter aankijken. Toen ik zag dat het doelpunt niet werd afgekeurd, begon ik te juichen. Ik verwachtte eigenlijk dat de bal voor me zou belanden. Ik besefte dat de bal achter me was, dus kon ik alleen nog maar een hakbal uitvoeren."

Mkhitaryan maakte na een uur zijn entree als invaller. De voorgaande twee duels stond de middenvelder langs de kant met een enkelblessure. Naar eigen zeggen is Mkhitaryan weer topfit. "Ik hoef me geen zorgen meer te maken over een oude blessure. Ik ben blij om terug te zijn en het team weer te helpen", vertelt hij op de clubsite. "In de volgende wedstrijd doe ik weer mijn best, het is heel belangrijk dat we op deze voet verdergaan."