Touré kan ongekende penaltycijfers overleggen: ‘Mijn zoontje zei het al’

Yaya Touré brak maandagavond de ban voor Manchester City tegen Hull City. Achttien minuten voor tijd zorgde de middenvelder vanaf elf meter voor de 0-1; uiteindelijk wonnen the Citizens met 0-3. Touré heeft al zijn tien penalty's in de Premier League benut en geen enkele speler in de competitie kan betere cijfers overleggen.

"Het is altijd moeilijk om naar voren te stappen en zo'n strafschop te nemen", blikt de Ivoriaan terug via het digitale thuis van City. "Gisteren was mijn zoontje jarig en sprak ik met mijn kinderen. Het was geweldig: hij zei dat ik zou scoren. Ik ben heel blij dat het is uitgekomen. Ik wil de ploeg altijd helpen om de fans te vermaken. Elke mogelijkheid daartoe grijp ik aan."

De uitslag doet anders vermoeden, maar City worstelde met de hekkensluiter van de competitie. De ploeg van Josep Guardiola moest zich lang beperken tot afstandsschoten, voordat de penalty uitkomst bood. "Het begin was heel zwaar", beaamt Touré. "Ze speelden goed. Uiteindelijk is het belangrijkste dat we hebben gewonnen. Daar zijn we heel blij mee."