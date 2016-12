‘Arsenal is beter, het wordt interessant of Chelsea geld gaat uitgeven'

Met een voorsprong van zeven punten op naaste belager Manchester City is er voor koploper Chelsea geen vuiltje aan de lucht. The Blues boekten maandag de twaalfde overwinning op rij, maar Tony Pulis denkt dat Arsenal beter spelersmateriaal heeft. De trainer van West Bromwich Albion verloor maandag met 1-0 van the Gunners.

"Ik denk dat Arsenal een sterkere selectie heeft dan Chelsea, als je in ogenschouw neemt wie er vandaag niet bij waren", doelt Pulis op onder meer Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain en Santi Cazorla. "Het wordt interessant om te zien of Chelsea in januari geld gaat uitgeven, ik denk het wel." De oefenmeester leek met West Bromwich op weg naar een punt in het Emirates Stadium, maar Olivier Giroud bepaalde vlak voor tijd anders met een kopbal.

"Hij is in veel opzichten geen typische speler voor het gedachtegoed van Arsène Wenger, maar heeft het vandaag goed gedaan", zegt Pulis over de Franse spits, die pas zijn eerste basisplaats van het seizoen kreeg. "De topclubs winnen zó veel wedstrijden in de laatste tien minuten. Ze zijn meedogenloos in hun speelstijl. Wij zijn teleurgesteld, maar we gaan door."