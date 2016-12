Welshmen dreigen 44 jaar oude recordreeks van gouden Ajax te verbeteren

The New Saints, de kampioen van Wales, heeft maandag de 26ste overwinning op rij geboekt in alle competities. Daarmee heeft de club het record van het gouden Ajax uit het seizoen 1971/72 geëvenaard. Vrijdag krijgt TNS de kans om zelf recordhouder te worden.

De koploper van de Welsh Premier League, die maandag met 4-0 te sterk was voor Cefn Druids, gaat vrijdag op bezoek bij diezelfde ploeg. Als men erin slaagt om overwinning nummer 27 te boeken, is TNS de eerste club op het hoogste niveau presteert.

Eerder dit jaar feliciteerde Ajax het Schotse East Kilbride nog met het verbreken van het record, maar die club speelt niet op de hoogste niveau. In 1996 boekten de Amsterdammers ook al eens 25 opeenvolgende zeges.