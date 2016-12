Ben Arfa accepteert verhuur aan Turkse topclub

(The People)

Matz Sels keert mogelijk na een half jaar al terug naar de Jupiler Pro League. Anderlecht wil de bij Newcastle United overbodige doelman voor de rest van het seizoen op huurbasis overnemen. (The People)

Pierre-Michel Lasogga speelt in de tweede seizoenshelft van de Bundesliga mogelijk voor Schalke 04. De club uit Gelsenkirchen heeft weinig fitte aanvallers en hoopt een huurdeal met Hamburger SV te regelen. (BILD)

Bayern München hoopt in januari met contractnieuws over Arjen Robben naar buiten te treden. Het zal voor de Nederlander zijn vierde contract sinds zijn overgang van Real Madrid zijn. (BILD)