Chelsea-aankoop van 40 miljoen speelt één seconde: ‘Vertrek is een nederlaag’

Michy Batshuayi rekende maandag wellicht op zijn eerste basisplek voor Chelsea, maar ondanks de schorsing van Diego Costa moest de aanvaller zich schikken in een invalbeurt van letterlijk één seconde tegen Bournemouth (3-0). De Belg, die afgelopen zomer voor circa veertig miljoen euro overkwam van Olympique Marseille, mag volgende maand echter niet op huurbasis vertrekken. Dat laat trainer Antonio Conte na afloop van de zege weten.

"Michy is een heel goede speler, maar ook een jonge speler", vertelt de Italiaan tijdens de persconferentie. "Hij probeert zich aan te passen aan deze competitie. Ik probeer de beste beslissingen te nemen voor het team. Ik weet zeker dat Michy zijn talent in de toekomst zal kunnen tonen. Vandaag wilde ik hem ook de mogelijkheid bieden om speeltijd te krijgen. Dat gebeurde op het eind. We moeten iedere dag hard met hem blijven werken."

In elf invalbeurten en 79 minuten speeltijd kwam de 23-jarige international van België tot één competitiedoelpunt. Conte benadrukt dat een verhuur in de winterse transferperiode geen optie is. "Nee, ik heb nu deze spelers. Hij is een nieuwe jongen. Als we hem laten gaan op huurbasis, is dat een nederlaag voor Chelsea en voor mij."