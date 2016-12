Touré redt City in moeizame exercitie bij hekkensluiter

Manchester City heeft maandagavond de derde overwinning op rij geboekt. Het team van Josep Guardiola kon zich geen puntverlies permitteren na de overwinning van koploper Chelsea op Bournemouth, maar makkelijk ging het op bezoek bij Hull City niet. De hekkensluiter verweerde zich lange tijd verdienstelijk en capituleerde pas in de laatste twintig minuten voor de bezoekers uit Manchester: 0-3.

Het veldspel van City was in de eerste helft zwaar onder de maat. Aanvallend was de ploeg van Guardiola onmachtig: Hull opereerde gedisciplineerd en zorgde ervoor dat het gevaar van City beperkt bleef tot afstandsschoten. Tegelijkertijd kwamen the Tigers er voor eigen publiek af en toe gevaarlijk uit. De thuissupporters waren dan ook ongetwijfeld tevreden over de eerste 45 minuten, maar voor de neutrale toeschouwer viel er minder te genieten tijdens de afsluiter van Boxing Day. De eerste mogelijkheid was voor Yaya Touré. De in genade aangenomen middenvelder dwong keeper David Marshall na zes minuten tot een redding.

Na twintig minuten, kort nadat John Stones de strijd moest staken met een blessure, stelde Touré ploeggenoot David Silva in staat om zijn geluk te beproeven. Marshall had ook een antwoord op de inzet van de Spanjaard. Aan de overzijde mikte Ahmed Elmohamady tweemaal over het doel van Claudio Bravo. De sluitpost van City moest ook een schot van Jake Livermore pareren. Qua balbezitpercentage was City superieur, maar Guardiola ergerde zich vermoedelijk groen en geel langs de lijn. Zijn ploeg deed te weinig met het overwicht, want Marshall kwam nooit écht in de problemen.

Het duurde in de tweede helft lang voordat het bevrijdende openingsdoelpunt viel. City zette wel aan en was via Kevin De Bruyne erg dichtbij: zijn afstandsschot zeilde via de binnenkant van de paal langs de doellijn. Hull bleef zich echter verweren en Bacary Sagna moest een kopbal van Curtis Davies voor de lijn weghalen. Via het veldspel lukte het City niet om tot scoren te komen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat een standaardsituatie uitkomst moest bieden. Arbiter Robert Madley wees naar de stip nadat Raheem Sterling door Andrew Robertson werd neergehaald in het strafschopgebied. Yaya Touré koos de linkerbovenhoek en stuurde Marshall de verkeerde kant op: 0-1.

De Ivoriaan heeft zodoende al zijn tien strafschoppen in de Premier League benut. Geen enkele speler kan betere cijfers overleggen vanaf de stip. Het doelpunt bood City het broodnodige vertrouwen, wat uiteindelijk ook leidde tot de 0-2. Kevin De Bruyne ontving de bal op zijn borst, mocht lang opstomen en zocht Silva uit op de rechterflank. Die bediende Kelechi Iheanacho met een lage voorzet en de twintigjarige invaller kon binnentikken. Een eigen doelpunt van Davies na een voorzet van Sterling betekende in blessuretijd de 0-3. Dankzij de overwinning brengt City het gat met Chelsea terug tot zeven punten. The Citizens staan tweede in de Premier League, maar kunnen dinsdag achterhaald worden door Liverpool.