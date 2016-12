Lens schittert in belangrijke overwinning van Fenerbahçe op Trabzonspor

Fenerbahçe heeft maandag een belangrijke overwinning geboekt. Het team van trainer Dick Advocaat zegevierde met 0-3 over Trabzonspor, mede door een assist en een doelpunt van Jeremain Lens. Door de driepunter verliest Fenerbahçe niet de aansluiting met Galatasaray, titelverdediger Besiktas en koploper Basaksehir.

Na nog geen half uur spelen stond Trabzonspor al met tien man op het veld. Yusuf Erdogan kreeg een rode kaart, nadat hij op de doellijn een kopbal met zijn hand keerde. Fernandao maakte vanaf elf meter geen fout: 0-1. Vijf minuten voor rust verdubbelde Moussa Sow met een intikker de voordelige marge, op aangeven van Lens.

Lens was continu een plaag voor de defensie van Trabzonspor, maar zijn ploeggenoten waren niet in staat om de score verder op te schroeven. In de 67e minuut schoot de Nederlander zelf de 0-3 tegen de touwen, na een goede individuele actie. Fenerbahçe heeft nu vijf punten minder dan Basaksehir, dat zaterdag punten liet liggen bij Adanaspor (1-1).