Zlatan: ‘Hij is de koning van de hak, maar ik ben de God van de hak’

Henrikh Mkhitaryan nam maandag op schitterende wijze een van de drie doelpunten van Manchester United tegen Sunderland (3-1) voor zijn rekening. De spelmaker ontving een pass van Zlatan Ibrahimovic vanaf de rechterkant en werkte het leer middels een scorpion kick achter doelman Jordan Pickford.

"Het was een prachtig doelpunt", erkende José Mourinho na afloop. "Het is jammer dat het het derde doelpunt van de wedstrijd was. En niet een fenomenale goal om een geweldige wedstrijd te winnen. Dan zou het doelpunt een belangrijke plaats in de geschiedenis van Manchester United krijgen." Mkhitaryan is sinds zijn basisplaats in het Europa League-duel met Feyenoord (4-0) tot een belangrijke kracht voor Mourinho uitgegroeid.

"Het is heel goed dat hij scoort", zo vervolgde Mourinho. "Hij was zeer goed bezig, maar daarna stopte een blessure zijn progressie. Hij kwam terug, speelde 35 minuten en nu laat hij zien dat hij terug is om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Hij laat echt geweldige dingen zien. Hij maakt al zijn hele leven prachtige goals. Hij weet dat de fans op Old Trafford van hem houden, dat is erg belangrijk voor hem."

"Micki is een geweldige speler", roemde Daley Blind, de maker van de 1-0, op de website van Manchester United zijn Armeense ploeggenoot. "Ik ben blij dat ik met hem samen kan spelen." Ibrahimovic, de maker van de 2-0, kreeg van Zlatan Unplugged de vraag of hij na de wondergoal van Mkhitaryan nog steeds de koning van de hak bij United is. "Micki is de koning van de hak, maar ik ben de God van de hak."