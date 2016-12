Titeldroom Arsenal blijft overeind: ‘Hij kan zijn basisplaats niet kopen’

Olivier Giroud kreeg maandag zijn eerste basisplaats van het seizoen in de Premier League. Het vertrouwen van Arsène Wenger betaalde zich uit, want de aanvaller maakte vlak voor tijd het enige doelpunt tegen West Bromwich Albion: 1-0. Wenger is bijzonder te spreken over zijn landgenoot, maar kan niet garanderen dat Giroud zijn basisplaats mag houden.

"Hij heeft als invaller al vaker gescoord", weet Wenger. "Hij beschikt over kwaliteiten die onze ploeg nodig heeft: hij is een vechter met een fantastische mentaliteit. Ik heb veel respect voor hem. Hij weet dat hij niet altijd zal spelen en blijft toch gemotiveerd. Als voetballer moet je er altijd staan." Dankzij de zege blijft Arsenal nog enigszins in het spoor van koploper Chelsea. Het gat bedraagt negen punten en dus is de landstitel nog niet volledig uit zicht. Wenger spreekt van een cruciaal moment.

"West Bromwich is geen fijne tegenstander. Ze trekken zich ver terug, wij zijn torenhoog favoriet en als je niet wint, heb je een groot probleem", zegt de Fransman bij de persconferentie. Hij geeft verder aan dat Giroud een 'frustrerende tijd' achter de rug heeft. "Maar volgens mij hebben we een oprechte verstandhouding. Wat hij moet doen om wekelijks te spelen? Spelers kunnen hun basisplek niet kopen zoals met een seizoenskaart. Ik moet vaak beslissen op basis van de tegenstander."