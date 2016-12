Mourinho heeft nieuws: ‘Dat is volgend seizoen ook zo, want Zlatan blijft’

Met twee assists en één doelpunt was Zlatan Ibrahimovic maandag de grote man voor Manchester United tegen Sunderland (3-1). Na een wisselvallige start is de aanvalsleider inmiddels wekelijks belangrijk voor the Red Devils en volgens José Mourinho zijn alle partijen ervan overtuigd dat Ibrahimovic ook komend seizoen op Old Trafford moet spelen.

De Zweed tekende afgelopen zomer een eenjarig contract met de optie voor een extra seizoen. "Die clausule is nog niet geactiveerd, maar in de gedachten van Zlatan, die van mij en die van het bestuur is dat wel het geval", verzekert Mourinho na de overwinning aan de Engelse pers. De oefenmeester zegt niet verbaasd te zijn door de vorm van Ibrahimovic, die met twaalf competitiedoelpunten alleen Diego Costa (dertien) van Chelsea voor zich duldt.

"Zlatan is een zeer intelligente en trotse speler. Het feit dat hij ervoor kiest om bij Manchester United in de Premier League te spelen, toont aan dat hij weet dat hij het aankan", legt Mourinho uit. "Dat wisten wij ook vanaf het moment dat hij 'ja' zei. Het was voor mij volledig duidelijk dat hij er klaar voor was. Dat zal hij volgend seizoen ook zijn, want hij blijft."