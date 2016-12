Zeldzaam doelpunt van Blind leidt zege van United in

Manchester United heeft op Boxing Day een goede overwinning geboekt. Het team van José Mourinho zegevierde over Sunderland, dat geen antwoord had op voltreffers van Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic en Henrik Mkhitaryan. Het was voor de Nederlander zijn eerste treffer in vijftien maanden tijd en voor United de eerste keer dat men onder Mourinho vier Premier League-zeges op rij boekt. Het Everton van Ronald Koeman zegevierde tegelijkertijd met twee goals verschil over titelverdediger Leicester City.

Manchester United - Sunderland 3-1

De ploeg van Mourinho moest er in de eerste helft hard voor werken, maar de ruststand van 0-1 was verdiend. Sunderland liet in de eerste 45 minuten een goede indruk achter, maar slaagde er niet in om een attente David de Gea te passeren. Met name Victor Anichebe had op het scorebord kunnen verschijnen. De aanvaller verloor Blind echter in de 39e minuut uit het oog, met alle gevolgen vandien. De Nederlander rukte op, kreeg de bal van Ibrahimovic en schoot het leer diagonaal achter Jordan Pickford. Eerder waren Juan Mata en Paul Pogba al dicht bij een doelpunt geweest.

Na rust ging de krachtmeting op en neer. De 2-0 hing echter in de lucht; Pickford moest in actie komen op pogingen van Mata, Ibrahimovic en de ingevallen Mkhitaryan. Acht minuten voor rust gooide Manchester United het duel in het slot. Na balverlies van Didier Ndong rukte Pogba op richting het strafschopgebied en bediende hij Ibrahimovic, die het leer uitstekend achter Pickford werkte. Mkhitaryan gooide de wedstrijd in het slot. Na een voorzet vanaf de rechterkant van Ibrahimovic werkte de Armeen de bal middels een scorpion kick op schitterende wijze tegen de touwen. De eretreffer van Sunderland, via Fabio Borini, mocht er zeker ook zijn. De aanvaller werkte een afgevallen bal schitterend in de verste hoek.

Leicester City - Everton 0-2

De toeschouwers in het King Power Stadium, die allen een Jamie Vardy-masker kregen uitgereikt, waren de grote verliezer van de eerste helft. Beide ploegen slaagden er niet in om gevaar te stichten, al liet het team van Claudio Ranieri in de eerste 45 minuten de beste indruk achter. Zes minuten na de onderbreking sloeg Everton toe. Kevin Mirallas was niet af te stoppen na een lange trap van Joël Robles en schoot het leer via Marcin Wasilewski achter Kasper Schmeichel. In de extra tijd viel de beslissing. Romelu Lukaku ontving de bal van Ross Barkley, was sterker dan Wes Morgan, ontdeed zich van Wasilewski en werkte de bal achter Schmeichel.

Swansea City - West Ham United 1-4

Het bezoek uit Oost-Londen profiteerde in de dertiende minuut van slecht verdedigen aan de kant van Swansea. Een zwakke inzet van Michail Antonio werd door Lukasz Fabianski weggetikt, maar de doelman werkte het leer in de voeten van de attente André Ayew. Het was voor de aanvaller heel simpel om tegen zijn ex-club te scoren. Vijf minuten na rust verscheen de 0-2 op het scorebord: Winston Reid kopte het leer tegen de touwen, na een corner van Dimitri Payet. Een kwartier voor tijd deelden the Hammers de genadeklap uit. Antonio stond niet buitenspel toen hij een inzet van Havard Nordtveit van richting veranderde en daarmee zijn achtste van het seizoen maakte: 0-3. In de slotminuten zorgden Fernano Llorente en Andy Carroll voor nog meer doelpunten: 1-3 en 1-4.