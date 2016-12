Chelsea gaat soeverein voor twaalfde zege op rij; Arsenal ontsnapt

Chelsea heeft maandagmiddag competitiezege nummer twaalf op rij geboekt. The Blues kwamen in eigen huis nauwelijks in de problemen tegen AFC Bournemouth en konden door doelpunten van Pedro en Eden Hazard eenvoudig de drie punten bijschrijven. Arsenal leek lang nog meer punten toe te moeten geven in de strijd om de titel, maar Olivier Giroud kopte een paar minuten voor tijd de verlossende treffer achter West Bromwich Albion-doelman Ben Foster.

Chelsea - AFC Bournemouth 3-0

Chelsea slaagde er in de eerste helft niet in om de wedstrijd onder controle te krijgen, maar de mannen van Antonio Conte gingen wel met een voorsprong de rust in. Pedro was na een kleine 25 minuten spelen het eindstation van een aardige aanval en schoot de bal met een knappe boog over Artur Boruc heen. Cesc Fàbregas verdubbelde tien minuten voor tijd bijna de voorsprong, maar zijn poging uit een vrije trap vloog net over de lat.

Na rust liet de beslissende 2-0 niet lang op zich wachten. Simon Francis maakte drie minuten na het fluitsignaal al een overtreding op Eden Hazard in het strafschopgebied, waarna de Belg zelf plaatsnam achter de bal. Zijn schot in de rechterbenedenhoek was Boruc te machtig. Chelsea kreeg daarna de kans om de wedstrijd rustig uit te spelen en vlak voor tijd lag de bal er nog een keer in. Pedro was met zijn tweede treffer van de middag het goudhaantje.

Arsenal - West Bromwich Albion 1-0

Waar stadsgenoot Chelsea wel met voorsprong aan de thee begon, slaagde Arsenal er een stuk verderop niet in om in de eerste helft door de muur van Tony Pulis heen te breken. The Baggies bleven in het Emirates Stadium eigenlijk zonder al te veel moeite overeind en hoefden in het eerste bedrijf geen grote kansen toe te staan. Alexis Sánchez was de gevaarlijkste man aan de kant van de thuisploeg, maar kreeg het niet voor elkaar om zijn team op voorsprong te zetten. In de tweede helft was Arsenal in tien minuten al gevaarlijker dan in de hele eerste helft.

Alex Iwobi mocht uithalen, waarna Sánchez uit de rebound op Ben Foster stuitte. De Chileen raakte vlak daarna uit een corner de paal, terwijl Foster vijf minuten later geweldig redde op een nieuwe poging van Sánchez. Nadat die storm aan het begin van het tweede bedrijf ging liggen keerde het spelbeeld uit de eerste helft weer terug, met een zoekend Arsenal dat er maar niet in slaagde richting het doel van Foster te combineren. Een paar minuten voor tijd viel de treffer dan toch: Mesut Özil legde de bal op het hoofd van Giroud, waarna de Fransman knap binnen kopte.

Burnley - Middlesbrough 1-0

Christian Stuani was na ruim tien minuten spelen al dicht bij de openingstreffer toen hij uit mocht halen en zijn poging vlak langs de paal zag vliegen. George Boyd deed namens de thuisploeg voor rust ook nog wat terug: zijn vrije trap vanaf de rand van de zestien was echter een prooi voor Victor Váldes. Na de rust regende het opnieuw niet van de kansen, al had Burnley een kleine tien minuten voor tijd wel mazzel. André Gray kon op aangeven van Sam Vokes vanaf de rand van de zestien de 1-0 binnen schieten.