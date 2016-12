NAC Breda benadert 'de Indiaan': 'Een echte volksclub, dat past mij wel'

Stijn Vreven is kandidaat om trainer te worden bij NAC Breda. De oefenmeester, die in het verleden actief was voor onder meer FC Utrecht, ADO Den Haag en Vitesse, weet dat de Bredase club zich bij zijn management heeft gemeld. NAC nam recent per direct afscheid van Marinus Dijkhuizen, die te horen kreeg dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden.

Vreven, 43 jaar, gaat maar wat graag bij 'een fantastische club' als NAC aan de slag. "Een echte volksclub, dat past mij wel", zo vertelt Vreven in gesprek met Omroep Brabant. De oud-verdediger, die vanwege zijn uiterlijk 'de Indiaan' werd genoemd, was voorheen trainer bij Esperanza Neerpelt, KFC Dessel Sport, Lommel United en Waasland-Beveren.

"De club heeft weinig geheimen voor mij. Ze hebben geweldige supporters, die kritisch zijn als het moet maar altijd achter de club staan. Het leeft er altijd." Vreven ontkent dat hij al een persoonlijk gesprek met NAC heeft gehad, maar de Bredase club heeft wel contact met zijn zaakwaarnemer gezocht.