Janmaat pakt negatieve primeur bij Crystal Palace-debuut Allardyce

Sam Allardyce is er maandagmiddag niet in geslaagd zijn avontuur bij Crystal Palace met een overwinning te starten. De voormalig bondscoach van het Engelse elftal werd onlangs aangesteld als opvolger van Alan Pardew en heeft als belangrijkste uitdaging om te zorgen dat the Eagles niet uit de Premier League degraderen. Tegen Watford keek Big Sam lang tegen een voorsprong aan, maar zijn ploeg moest twintig minuten voor tijd toch de gelijkmaker incasseren.

De wedstrijd kende een dramatische start voor Daryl Janmaat. De Nederlander raakte al na achttien seconden geblesseerd aan zijn lies en moest zich vervolgens in de vierde minuut laten vervangen. Hij was zo goed voor de snelste blessure en de snelste wissel ooit op Boxing Day. Vanaf de zijlijn zag hij hoe Yohan Cabaye na ruim 25 minuten spelen het eindstation was van een goede steekbal van Andros Townsend en de bal beheerst langs Heurelho Gomes schoot. De ex-PSV’er was even later ongelukkig toen hij Christian Benteke in het strafschopgebied onderuit haalde.

De voormalig aanvaller van Liverpool schoot zijn penalty echter zwak in, waardoor Gomes redding kon brengen. Na de onderbreking was Watford via Odion Ighalo dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging ging net naast. Troy Deeney liet met nog twintig minuten te gaan zien een strafschop wel in het net te kunnen mikken. De aanvaller mocht na een overtreding van Damien Delaney aanleggen en schoot de gelijkmaker voorbij Wayne Hennessey.