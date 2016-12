Liverpool-ster op kerstavond met slok op achter het stuur aangehouden

Roberto Firmino is op kerstavond aangehouden nadat hij er niet in slaagde door een blaastest heen te komen, meldt de Liverpool Echo op maandag. De Braziliaan werd zaterdagavond in het centrum van Liverpool aangehouden door de politie en moest daarna mee naar het bureau.

Firmino moet zich volgende maand bij de rechter verantwoorden voor zijn rijgedrag. De zaak tegen de aanvaller dient op 31 januari, dezelfde dag als de kraker tussen Liverpool en koploper Chelsea op het programma staat.

Of het incident ook gevolgen heeft voor de eerstvolgende wedstrijd van the Reds is nog niet duidelijk. Liverpool komt op Boxing Day net in actie. Dinsdag krijgt de ploeg van Jürgen Klopp Stoke City op bezoek op Anfield.