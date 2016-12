‘Hij heeft zijn best gedaan, maar hij heeft grote fouten gemaakt bij United’

David Moyes kwam in 2013 naar Manchester United als de gedroomde opvolger van Sir Alex Ferguson. De Schot kreeg het team van the Red Devils echter niet aan de praat en werd na nog geen jaar de laan uitgestuurd. United-icoon Bryan Robson denkt dat Moyes, die maandag als trainer van Sunderland voor het eerst weer terugkeert op Old Trafford, die mislukte periode over zichzelf heeft afgeroepen.

“David kreeg de grootste baan ter wereld en moest proberen om de meest succesvolle manager ter wereld op te volgen. Hij had de juiste hulp nodig. Ik wil David aan de vooravond van zijn rentree niet afkraken, maar er kunnen vragen gesteld worden over zijn periode bij United”, vertelt de voormalig aanvoerder aan The Sun. “En wat mij betreft is de belangrijkste vraag waarom hij de staf heeft laten gaan en zijn eigen mensen de club heeft binnengebracht. Geen een van hen had ook maar iets gewonnen als coach.”

“David heeft natuurlijk de keuzes gemaakt die hem het beste leken. Maar de staf onder Sir Alex, zij waren de basis. Ze kenden het team van binnen en van buiten. Zij snapten de club”, gaat Robson verder. “Ik begrijp ook dat hij die zomer bijna driehonderd miljoen euro uit mocht geven. Waarom heeft hij dat niet uitgegeven? Hij haalde Marouane Fellaini en Juan Mata, maar die slaagden er allebei niet echt in om indruk te maken. Ik snap dat hij zijn best heeft gedaan en dat het een gigantische uitdaging was, maar ik denk dat hij enorme fouten heeft gemaakt en dat er vragen gesteld moeten worden.”