Koeman hoopt op Nederlands international: ‘Ik zou de stap maken’

Virgil van Dijk lijkt onhoudbaar te worden voor Southampton. De Engelse top jaagt op de Nederlands international, met Manchester City als favoriet. Met Everton krijgt Van Dijk er een optie bij, want Ronald Koeman mengt zich in de strijd om de felbegeerde handtekening van de centrumverdediger.

Koeman hoopt op de komst van Van Dijk, maar beseft dat hij vrijwel kansloos is door de stevige concurrentie. "Als ik speelde voor Southampton en de keuze had tussen Manchester City en Everton, dan zou ik natuurlijk de stap maken", zegt Koeman volgens de Daily Mirror. "Een speler als Van Dijk, oke… Alle spelers hebben veel ambitie en we willen graag vooruit, in de Champions League spelen bijvoorbeeld."

Koeman is van mening dat Everton zich niet moet laten afschrikken door de interesse van Manchester City. "We moeten ervoor zorgen als Everton zijnde dat we laten zien dat we aan een interessant project bezig zijn. We staan pas aan het begin en het kost tijd, maar het is een fantastisch project. Maar nogmaals: als je moet strijden met dit soort clubs, dan is het altijd lastig", aldus Koeman.