Ajax-spits vreest vakantiekilo's niet: 'Eet misschien wel twee keer zoveel'

Ajax-aanvaller Mateo Cassierra heeft Amsterdam voor even achter zich gelaten om zijn familie op te zoeken in Colombia. Bang voor de vakantiekilo’s is de negentienjarige spits niet. “Ik ga tijdens de vakantie ook iedere dag sporten in de gym”, belooft hij op de clubwebsite.

Cassierra kwam afgelopen zomer voor 5,5 miljoen euro over van Deportivo Cali. Na tien wedstrijden in de Eredivisie en één doelpunt, is hij blij dat hij in de winter zijn familie kan bezoeken. De winter in zijn geboorteland is echter wel iets anders dan in Nederland. “Het is er deze tijd van het jaar vaak boven de 25 graden”, vertelt Cassierra. “Op het weer na verschilt de kerstvakantie in Colombia niet veel van die in Nederland, denk ik. De insteek is hetzelfde: uitrusten en genieten met familie, vrienden en tijd voor elkaar.”

Zijn vrije dagen gebruikt Cassierra om wat gas terug te nemen. “Natuurljk eet je rondom de feestdagen meer dan gebruikelijk, misschien wel twee keer zoveel. Het is echter maar tijdelijk. En ik ga tijdens de vakantie ook iedere dag sporten in de gym. Dat is belangrijk, want tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft knokt iedereen voor zijn plek. Je moet er klaar voor zijn als de trainer je nodig heeft”, besluit hij.