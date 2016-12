‘Red Bull wil af van Braziliaanse club en zet in op overname in Premier League’

West Ham United is de volgende club die Red Bull wil overnemen. Het merk is al eigenaar van Red Bull Salzburg, RB Leipzig en clubs uit New York en Brazilië, en hoopt nu eigenaren David Gold en David Sullivan te overtuigen. De waarde van the Hammers werd eerder geschat op 235 miljoen euro.

Het is niet voor het eerst dat een Engelse club in verband wordt gebracht met een overname door Red Bull. Het merk, bekend van het energiedrankje, zou volgens Engelse media de pijlen eerder hebben gericht op Leeds United. Van een overname kwam het niet, maar nu wil Red Bull alsnog een Engelse club overnemen. Volgens SunSport wil het merk zich vanuit een marketing-oogpunt in Engeland vestigen en is het Londense West Ham door de ligging en het nieuwe stadion de geschikte club.

Red Bull verkocht eerder hun club uit Ghana en is hetzelfde van plan met de Braziliaanse club. Of het bij West Ham United daadwerkelijk tot een overname komt valt nog te bezien. Eigenaren Sullivan en Gold geven aan geen enkele intentie te hebben om de club te verkopen.