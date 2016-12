‘Een trainer die nog nooit ontslagen is, is geen goede trainer’

José Mourinho is na David Moyes en Louis van Gaal de derde manager na Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Zijn twee voorgangers werden na tegenvallende prestaties op straat gezet door de club. Ferguson heeft de lat hoog gelegd op Old Trafford en Mourinho denkt dat het voorlopig niet mogelijk is om diens prestaties op korte termijn te evenaren.

Ferguson stond 27 jaar voor de groep bij Manchester United en won vele prijzen. Wat de Schotse trainer heeft neergezet bij United voelt voor Mourinho niet als een last. “Nee, zo voel ik het niet. Ik zie het als de prachtige geschiedenis van de club. Dat is alleen maar positief en daar is niets negatiefs aan. Het is nu alleen een ander verhaal”, zegt Mourinho, die erkent spelers te missen als Gary Neville, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs en Nicky Butt.

Mourinho neemt het maandagmiddag met United op eigen veld op tegen het Sunderland van Moyes. “Hij kwam hier terecht in een bepaalde periode waarin de situatie niet ideaal was”, aldus de Portugees tegen Sky Sports. Moyes werd in april 2014 ontslagen, iets wat Mourinho vorig jaar overkwam bij Chelsea. “Een trainer die nog nooit ontslagen is, is geen trainer, of in ieder geval geen goede trainer. We moeten ontslagen worden. Het was een minder moment in de loopbaan van David. Hij deed wat we allemaal doen; opstaan en weer doorgaan.”