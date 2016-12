Napoli zwaait duurste winteraankoop ooit uit: ‘Past niet in het systeem’

Napoli staat op het punt om zich te versterken met Leonardo Pavoletti van Genoa, want de minimaal vijftien miljoen euro kostende aanvaller wordt woensdag gekeurd. Dat is slecht nieuws voor Manolo Gabbiadini; de aanvaller komt al weinig aan spelen toe en Aurelio De Laurentiis bevestigt dat de 25-jarige Italiaan weg mag.

“Het is niet dat hij zichzelf niet heeft kunnen laten gelden, maar er worden hier andere dingen van hem gevraagd en die liggen niet in zijn vermogen. Gabbiadini heeft veel doelpunten gemaakt voor Sampdoria en heeft onder Rafael Benítez ook veel gescoord bij Napoli, maar in het systeem van Maurizio Sarri past hij niet echt. Elders kan hij misschien wel belangrijk zijn”, aldus de voorzitter tegen Radio Kiss Kiss.

“Hij is simpelweg niet gemaakt voor het spel dat Sarri wil spelen”, vervolgt de preses. “Iemand die daar niet in past, daar kun je weinig aan veranderen. Dat is als een ontbrekende toon in de harmonieleer. Sarri kan het zich ook niet veroorloven om een speler verder te helpen wanneer hij daarmee puntverlies riskeert.” Gabbiadini maakte in januari 2015 voor circa dertien miljoen euro de overstap van Samp naar Napoli en met dat bedrag werd hij de duurste winteraanwinst van i Partenopei ooit.