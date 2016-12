‘Ik ben blij voor hem, want hij droomde van Parijs en van PSG’

Paris Saint-Germain maakte zaterdag melding van de komst van Julian Draxler en betaalde zeker veertig miljoen euro voor de aanvallende middenvelder. Josuha Guilavogui vindt het niet verrassend dat de 23-jarige Duitser naar het Prinsenpark is overgestapt, zo vertelt hij aan Le Parisien.

“Ik ben blij voor Julian omdat hij iemand is die ik erg waardeer. We gingen bij Wolfsburg ook buiten het veld vaak met elkaar om en PSG is een club die in zijn hart zit. Hij droomde van Parijs en van PSG”, aldus de 26-jarige Guilavogui. “Draxler is gecharmeerd van Frankrijk en de cultuur van het land en daardoor zal hij zich snel kunnen aanpassen. Julian kon uit meerdere clubs kiezen en ik heb hem geadviseerd om naar PSG te gaan. Toen ik hoorde dat hij voor PSG had gekozen, was ik dus ook wel lichtelijk ontroerd.”

“Ik ben ervan overtuigd dat hij gaat slagen bij PSG”, gaat Guilavogui verder. “Ik denk dat Draxler PSG aan de nodige creativiteit zal helpen, want dat ontbreekt af en toe in het spel. Hij is een onvoorspelbare voetballer. Door zijn techniek is hij je altijd te snel af. Zijn visie is ook erg goed.” Draxler, 27-voudig international van Duitsland, zette zijn handtekening onder een contract voor vier en een half jaar bij de regerend kampioen van de Ligue 1.