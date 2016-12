‘Dat United 42 miljoen euro betaalde wil niet zeggen dat ik altijd speel'

Henrikh Mkhitaryan maakte afgelopen zomer voor 42 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester United. De verwachtingen waren hoog en het viel dan ook tegen dat hij tot december niet in beeld was bij manager José Mourinho. Sinds een maand komt de aankoop veel aan spelen toe en laat hij zien waarom the Red Devils een klein halfjaar geleden de transfersom op tafel legde.

Op 8 december maakte Mkhitaryan zijn eerste doelpunt voor Manchester United in de Europa League tegen Zorya Luhansk. Sindsdien is de Armeens international op stoom. “Dat eerste doelpunt nam een hoop druk weg”, vertelt hij in gesprek met The Times of India. “Het belangrijkste aan dat doelpunt was dat we daardoor verzekerd waren van de volgende ronde in de Europa League.”

Mkhitaryan zegt nooit getwijfeld te hebben of hij wel een kans zou krijgen bij United. “Nee, want ik gaf alles op de training om speelminuten af te dwingen. Je moet het verdienen. Het maakt niet uit of de club 42 miljoen euro voor me betaald heeft, ik wist dat die transfersom geen garantie gaf tot speelminuten. Zelfs wanneer je bij de wedstrijdselectie zit, hoef je er niet altijd op te rekenen dat je speelt. Het heeft ook te maken met de tactiek van de tegenstander.”