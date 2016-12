‘Depay krijgt er met Europa League-winnaar interessante optie bij’

Memphis Depay mag in januari op zoek naar een nieuwe werkgever en het valt niet uit te sluiten dat de aanvaller in LaLiga terechtkomt. De Daily Star meldt namelijk dat Sevilla belangstelling heeft voor de 22-jarige Depay.

De 27-voudig international van het Nederlands elftal kwam dit seizoen pas in zeven wedstrijden in actie voor Manchester United en mag ondanks een contract tot medio 2019 uitzien naar een andere, tijdelijke, werkgever. Naast Sevilla zouden ook onder meer AS Roma, AC Milan, FC Porto, Everton en Spartak Moskou belangstelling hebben.

José Mourinho zei afgelopen woensdag nog dat hij Depay misschien te weinig kansen heeft gegeven: “Om eerlijk te zijn heb ik Young en Depay niet echt een serie wedstrijden gegeven om zich te bewijzen. Daar heb ik wel een slecht gevoel over.”