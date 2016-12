Tweevoudig topscorer van Oekraïne vindt nieuwe uitdaging in Turkije

Evgen Seleznev heeft zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij Shakhtar Donetsk laten ontbinden, zo maakt de club uit Oekraïne maandag bekend. De 31-jarige aanvaller gaat nu verder bij Karabükspor, de huidige nummer twaalf van Turkije.

Seleznev komt uit de jeugdopleiding van Shakhtar en speelde er uiteindelijk 74 wedstrijden. Daarin kwam hij tot dertig doelpunten en zeven assists. Trainer Paulo Fonseca deed dit seizoen nauwelijks een beroep op de 52-voudig international van Oekraïne en heeft hem derhalve laten vertrekken.

Seleznev werd twee keer topscorer van de Premier Liga en werd met Shakhtar in 2012 kampioen. Met Dnipro Dnipropetrovsk bereikte hij in het seizoen 2014/15 de finale van de Europa League en hij gaat nu dus voor twee en een half jaar aan de slag in de Süper Lig.