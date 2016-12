‘Als je met Ibrahimovic speelt, is het onmogelijk om gelijkwaardig te zijn’

Manchester United neemt het maandag op eigen veld op tegen Sunderland en dat is ergens ook een bijzondere wedstrijd voor Sebastian Larsson, want de middenvelder komt dan oog in oog te staan met Zlatan Ibrahimovic. De 31-jarige middenvelder speelde bij de nationale ploeg met de spits samen.

Larsson zegt op de podcast Lundh niet verrast te zijn door de vorm waarin de 35-jarige Ibrahimovic steekt: “Ik weet dat veel mensen het over zijn leeftijd hebben. Hij wordt ouder en men dacht dat hij te oud was om nog naar de Premier Leagute te komen, maar hij is in fysiek opzicht gewoon een fenomeen. Ik wist dat hij er geen problemen mee zou krijgen. Hij is ongelooflijk fit en let heel goed op zijn lichaam. Hij weet wat ervoor nodig is om te presteren”, aldus Larsson, die eraan toevoegt dat Ibracadabra ook voor de nationale ploeg ‘heel belangrijk’ is geweest.

“En niet alleen voor de nationale ploeg, maar ook voor de voetbalbond en alle inwoners van Zweden. Als hij speelde, was hij degene voor wie de mensen kwamen kijken. Als hij sprak, werd er geluisterd. Zlatan is een winnaar, een ongelooflijke winnaar. Hij stond bij de nationale ploeg ook altijd ver verheven boven ons. Mensen zeggen dat je iedereen gelijk moet behandelen, maar in een voetbalteam werkt dat niet en dat zou ook niet moeten. Als je met Ibrahimovic speelt, is het onmogelijk om iedereen als gelijkwaardig te beschouwen”, besluit Larsson, die tot dusverre 87 interlands speelde.