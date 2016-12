‘Olympique Marseille brengt bod van vijftien miljoen uit op Ajacied’

Olympique Marseille overweegt zich in januari te melden bij Ajax. De huidige nummer zes van de Ligue 1 zou namelijk een bod van vijftien miljoen euro uit willen brengen op Hakim Ziyech, zo weet Al Maghrib Today te melden.

l’OM bracht in de zomer al een bod uit, maar dat was niet hoger dan de elf miljoen die Ajax bood en dus vertrok de aanvallende middenvelder naar de Amsterdam ArenA. Marseille is door het spel van Ziyech bij Ajax meer overtuigd geraakt van diens kwaliteiten en zou het in januari dus opnieuw willen proberen.

De 23-jarige Ziyech, negenvoudig international van Marokko, speelde tot op heden achttien officiële wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot zes doelpunten en acht assists. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2021 door.