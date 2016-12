Conte vertrouwt op miljoenenspits: ‘Hij verdient het om te blijven’

Michy Batshuayi verschijnt maandag tegen Bournemouth waarschijnlijk voor het eerst in de Premier League aan de aftrap bij een wedstrijd van Chelsea. De club uit Londen kan immers niet beschikken over de geschorste Diego Costa en manager Antonio Conte zegt erg tevreden te zijn over Batshuayi.

“Zijn instelling, zijn gedrag, is fantastisch. Hij wil constant beter worden”, zo werd de manager tijdens de persconferentie geciteerd door Sky Sports. “We werken in technisch en tactisch opzicht veel met hem. Hij laat een enorme toewijding en arbeidsethos zien tijdens de training, enorm veel passie. Hij wil natuurlijk spelen, maar dat is niet makkelijk wanneer je Diego Costa voor je hebt.”

“Diego doet het goed en maakt veel doelpunten, maar ik blijf herhalen dat het voor Michy belangrijk is om te blijven werken, om zich te blijven verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat zijn moment nog wel komt. Als ik besluit om Michy in de basis te zetten, dan doe ik dat omdat hij daar klaar voor is. Als hij hier is, dan komt dat omdat hij het verdient om hier te blijven”, besluit Conte. Batshuayi scoorde tot dusverre drie keer voor Chelsea.