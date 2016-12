‘Liverpool meldt zich na mislopen van Draxler bij Nederlander’

Julian Draxler verbond zich afgelopen zaterdag voor vierenhalf jaar aan Paris Saint-Germain en de club uit de Ligue 1 troefde daarmee onder meer Liverpool af. The Reds hebben zodoende een streep door de naam van de Duitser gezet en gaan volgens de Daily Mirror nu voor Quincy Promes.

De tabloid meldt dat de club van manager Jürgen Klopp van plan is om in januari een bod uit te brengen op de 24-jarige Promes. De huidige nummer twee van de Premier League wil zich per se versterken met een aanvaller omdat Sadio Mané naar de Afrika Cup afreist en Philippe Coutinho net terug is van een blessure.

Promes, zestienvoudig international van Oranje, is niet de enige speler die op de verlanglijst van Liverpool staat. Ook Sardar Azmoun van FK Rostov en Christian Pulisic van Borussia Dortmund worden nadrukkelijk in de gaten gehouden.