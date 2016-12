‘Van Dijk komt niet naar Man City, dat is onmogelijk’

Virgil van Dijk kreeg zaterdag tijdens de kerstviering van Southampton een tenue van Manchester City uitgereikt door een ‘Secret Santa’ en had er geen moeite mee om het shirt aan te trekken. De kans dat de centrale verdediger vanaf januari het blauw van the Citizens wekelijks om zijn schouders draagt, is niet groot.

Manager Josep Guardiola, die interesse zou hebben in de 25-jarige Van Dijk, rekent af met de geruchten: “Hij komt niet. Het is onmogelijk. Op dit moment denk ik niet dat we in januari iemand gaan kopen, maar dat zou de komende weken nog kunnen veranderen. We zouden ons op een positie kunnen versterken, misschien op de backposities, maar op dit moment heb ik geen plannen.”

De Spanjaard zegt dat hij geen stopper nodig heeft omdat hij vertrouwen heeft in zijn huidige as, waartoe onder anderen John Stones behoort. “John zal beter worden. Als ik geen vertrouwen in hem had gehad, dan had hij niet zoveel gespeeld. De enige manier waarop je beter kan worden, is door wedstrijden te spelen.” Van Dijk, die bij Southampton nog tot medio 2022 vastligt, is overigens ook in beeld bij vrijwel alle andere Engelse topclubs.