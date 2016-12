‘Zo gaat dat hier, maar we moeten spelers niet zo snel afdanken’

Jonas Gonçalves Oliveira, kortweg Jonas, speelde dit seizoen pas drie competitiewedstrijden, maar normaal gesproken is hij een belangrijke speler voor Benfica. De aanvaller maakte vorig seizoen bijvoorbeeld nog 36 doelpunten in 48 wedstrijden, terwijl hij eerder bij Valencia nog mocht vertrekken.

De 32-jarige Braziliaan scoorde in Mestalla 52 keer in 157 duels, maar liet zijn arbeidsovereenkomst in september 2014 ontbinden en tekende elf dagen later bij Benfica. Algemeen directeur Jesús García Pitarch vindt het jammer dat de club de spits zo snel liet gaan: “Er zijn spelers die hier slecht lijken, maar bij andere clubs goed spelen, zoals Pablo Piatti, Víctor Ruiz, Jonas, Éver Banega en Adil Rami. Zo gaat dat hier, maar in de toekomst zou het voor de club beter zijn wanneer we stoppen met het afdanken van mensen.”

Pitarch voegt eraan toe dat niet alleen spelers, maar ook trainers misschien te snel worden afgeschreven. “Vorig seizoen waren vier ex-trainers van Valencia actief in de Premier League. En Mauricio Pellegrino doet het nu bijvoorbeeld goed bij Alavés, maar kreeg hier de tijd niet om zijn kwaliteiten te tonen. Dat heeft niet alleen met de druk in Mestalla te maken, maar ook met de media. De mate van kritiek en agressie van sommige media in Valencia hebben mij zeer verbaasd”, aldus Pitarch, die sinds januari bij los Che werkt.