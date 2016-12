‘Hiddink was van topniveau: hij was een topmens en een toppsycholoog’

Christopher Samba maakte in de winter van 2012 voor naar verluidt veertien miljoen euro de overstap van Blackburn Rovers naar Anzhi Makhachkala en zou in Rusland te maken krijgen met Guus Hiddink. De verdediger, die momenteel de kleuren verdedigt van Panathinaikos, heeft van die samenwerking genoten.

“Hiddink was van topniveau. Hij was een topmens en een toppsycholoog”, steekt de Congolees van wal in een interview met Championat. “Hiddink wist hoe hij een vriendenteam moest creëren. Als er conflicten waren, dan vond Guus altijd wel een oplossing om die op te lossen. Het was ook nooit saai en het was altijd positief. Dat kwam door de energie die Guus iedereen gaf.”

De voormalig bondscoach van Oranje kon volgens de 32-jarige Samba echter ook ‘streng’ zijn: “Hij had er geen moeite mee om bijvoorbeeld naar Samuel Eto’o te schreeuwen dat hij harder moest rennen. Het belangrijkste was echter dat Hiddink zijn spelers niet als vijanden zag, zoals andere coaches doen, maar als vrienden”, besluit Samba, die uiteindelijk 44 wedstrijden voor Anzhi speelde.