‘Dronken’ Hazard maakte hattrick: ‘Hij had geen minuut geslapen’

Eden Hazard draait alweer bijna vierenhalf jaar mee bij Chelsea, maar de vleugelaanvaller beleefde zijn doorbraak in het Europese voetbal bij Lille. De 25-jarige Belg kwam er uiteindelijk tot 50 doelpunten en 54 assists in 194 officiële wedstrijden en nam er in mei 2012 in stijl afscheid.

Hazard scoorde in de competitiewedstrijd tegen AS Nancy (4-1) namelijk drie keer, hoewel hij zeker niet topfit op het veld stond. “We speelden tegen Nancy en het was Hazard zijn laatste wedstrijd. De avond voor die wedstrijd deden we niets speciaals meer want we waren toch al zeker van de derde plaats. Hazard wilde daarom nog iets organiseren en dook het nachtleven in”, aldus Rio Mavuba in Le Vestiaire.

“Eden was de volgende ochtend nog steeds dronken. Hij had geen minuut geslapen, had de hele nacht gedronken en scoorde binnen dertig minuten een hattrick. We keken elkaar allemaal aan en beseften: deze jongen gaat het maken”, besluit de 32-jarige middenvelder, die ook destijds de aanvoerder van Lille was. Ondanks dat Hazard dus niet okselfris op het veld stond, maakte hij een hattrick en niet veel later tekende hij bij Chelsea.