‘Het is moeilijk om te zien dat Kramer iedere week op de bank zit’

Michiel Kramer scoorde vorig seizoen zestien keer in 35 wedstrijden voor Feyenoord en hoewel dat geen teleurstellende cijfers zijn, zit hij dit seizoen vaak op de bank. De aanvaller moet Nicolai Jörgensen voorrang verlenen.

Jens Toornstra vindt dat spijtig voor zijn collega en goede vriend, zo vertelt hij bij #FCAfkicken: “Ja, dat is wel lastig. Het is moeilijk om te zien dat Michiel iedere week op de bank zit. Het is jammer voor hem dat zijn concurrent het heel goed doet. Dat zorgt er misschien wel voor dat het makkelijker te accepteren is, maar het is nooit leuk.”

De 28-jarige Kramer kwam in het huidige voetbaljaar zeventien keer binnen de lijnen voor Feyenoord en daarin wist hij drie keer het net te vinden. Hij heeft in De Kuip nog een contract tot medio 2018.