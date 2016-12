‘Paris Saint-Germain zwaait miljoenenaankoop na half jaar weer uit’

Jesé Rodríguez zette in augustus zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen bij Paris Saint-Germain, maar aan het huwelijk komt mogelijk snel een einde. De aanvaller, die naar verluidt zo’n 25 miljoen euro kostte, staat volgens diverse media op het punt om zijn overstap naar Las Palmas af te ronden.

De 23-jarige Jesé werd op Gran Canaria geboren en brengt zijn vakantie daar momenteel ook door. Dat heeft de geruchten over een transfer van de voormalig jeugdinternational van Spanje weer aangewakkerd. Het is onduidelijk of het de bedoeling is dat Jesé op huur- of definitieve basis de overstap maakt naar de huidige nummer tien van LaLiga.

Jesé kwam tot dusverre tot twee doelpunten en nul assists in veertien officiële wedstrijden in dienst van Paris Saint-Germain. Hij werd eerder overigens ook al in verband gebracht met AS Roma en West Ham United.