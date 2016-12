Sneijder kent droomavond: ‘Het is nu tijd om feest te vieren’

Wesley Sneijder was zondagavond de grote man bij Galatasaray. De middenvelder was tegen Alanyaspor goed voor een doelpunt en drie assists (5-1) en kon na afloop dan ook op de complimenten rekenen van trainer Jan Olde Riekerink.

“Sneijder is altijd gemotiveerd. Hij traint goed en laat in de wedstrijden ook altijd veel ambitie zien. In sommige wedstrijden is hij dan extreem productief, zoals vanavond. Creatieve voetballers zoals Sneijder kunnen je naar de top stuwen. Zijn bijdrage aan het elftal is enorm”, zo wordt de Nederlander geciteerd door Sporx.

De 32-jarige Sneijder bleef na afloop bescheiden: “Ik speelde een goede wedstrijd, maar ik doe het niet alleen. We spelen met elf spelers. Hun spel is ook belangrijk. Het is belangrijk dat we gewonnen hebben. Het gaat er niet om wie het doet, als we het maar doen. Dit is een mooie dag voor ons, zeker nu het Kerst is. Het is nu tijd om feest te vieren.”