PSV’er blijft rustig: ‘Die uitspraken van De Mos zijn wat overdreven’

Dante Rigo moet zijn debuut in het eerste elftal van PSV nog maken, maar er wordt nu al veel van de achttienjarige middenvelder verwacht. Voormalig trainer Aad de Mos noemde hem zelfs ‘een kruising tussen Josep Guardiola en Mark van Bommel’.

Rigo, international van België Onder-19, vindt die vergelijkingen alleen wat ver gaan: “Ik heb de uitspraken van De Mos gelezen, ja. Het is leuk om complimenten te krijgen, ben ook blij dat hij zoiets over mij zegt, maar eigenlijk doet het mij vrij weinig”, zegt hij in een interview met ELF Voetbal.

Rigo noemt de uitspraken van De Mos ‘een beetje overdreven’: “Ik ga daar niet van zweven. Ik ben van nature iemand die meestal wel rustig blijft, ook op stressmomenten.” Rigo kwam in dienst van de beloften tot dusverre tot drie assists in acht officiële wedstrijden.