‘AC Milan verkoopt ‘LA9’ en maakt vier miljoen euro verlies’

Luiz Adriano gaat AC Milan hoogstwaarschijnlijk verlaten. I Rossoneri hebben volgens Webcalcio met Spartak Moskou een akkoord bereikt over een transfersom van vier miljoen euro voor de 29-jarige aanvaller uit Brazilië.

Luiz Adriano, viervoudig A-international, gaat volgens het Italiaanse medium zelf vierenhalf miljoen op jaarbasis verdienen bij de werkgever van onder anderen Quincy Promes. Hij speelde eerder al in de voormalige Sovjet-Unie, want Luiz Adriano kwam tussen 2007 en 2015 uit voor Shakhtar Donetsk.

LA9 maakte in die periode 128 doelpunten in 265 wedstrijden, maar dat niveau haalde hij bij Milan vrijwel nooit. Hij is er op zes treffers en vier assists in 36 optredens blijven steken en lijkt nu dus verder te gaan in Rusland. Milan betaalde overigens acht miljoen voor Luiz Adriano en maakt nu dus vier miljoen verlies.