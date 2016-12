Ronaldinho: ‘Ik weet dat Barcelona veel bewondering voor hem heeft’

Ronaldinho sluit niet uit dat Philippe Coutinho nog eens voor Barcelona gaat spelen. De aanvallende middenvelder, die momenteel zonder club zit, denkt dat zijn 24-jarige landgenoot van Liverpool serieus in beeld is bij de trots van Catalonië.

“Hij is een van de uitblinkers in Europa dit seizoen en ik weet dat Barcelona zeer veel bewondering voor hem heeft”, aldus Ronaldinho in gesprek met the Sun. “Liverpool wil hem behouden en moet het elftal dan om hem heen bouwen. Maar als je dat niveau haalt, zal er altijd belangstelling voor je blijven.”

Coutinho maakte in de winter van 2013 de overstap van Internazionale naar Liverpool en speelde tot op heden 159 wedstrijden voor the Reds. Daarin kwam de 23-voudig international tot 34 doelpunten en 34 assists.