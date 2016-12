‘Franse belangstelling voor opgeleefde flop van Feyenoord’

Heracles Almelo dreigt Samuel Armenteros kwijt te raken. De aanvaller heeft een aflopend contract en staat volgens Info FM in de belangstelling van Lille en Lorient, de nummers dertien en twintig van de hoogste afdeling van Frankrijk.

Het bovengenoemde medium meldt dat de transfersom de miljoen euro niet zal overstijgen en dat de 26-jarige Armenteros derhalve een interessante kandidaat is. De linkspoot keerde in augustus terug in de Eredivisie en maakte tot dusverre 42 doelpunten in 125 wedstrijden voor Heracles. Daarnaast gaf hij 21 assists.

De voormalig jeugdinternational van Zweden kwam ook nog uit voor Willem II, Qarabagh, Feyenoord en Anderlecht. Het is onduidelijk hoe Armenteros zelf tegenover een eventuele transfer naar de Ligue 1 staat.