Sneijder steelt de show met prachtdoelpunt en hattrick aan assists

Galatasaray heeft goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. De formatie van Jan Olde Riekerink was zondagavond met 5-1 te sterk voor Alanyaspor en staat nu met 35 punten op de derde plaats. Koploper Medipol Basaksehir heeft 38 punten. Wesley Sneijder was met een wonderschone treffer en een hattrick aan assists overigens de grote man aan de kant van Galatasaray.

Sneijder is nu in zijn laatste vijf competitiewedstrijden bij vijf doelpunten van Galatasaray direct betrokken geweest. De middenvelder stond ook aan de basis van de 1-0, want uit zijn vrije trap kopte landgenoot Nigel de Jong via de grond raak. De Jong maakte zodoende zijn eerste competitiedoelpunt sinds 12 april 2015. Alanyaspor deed later via Sajjad Shahbazzadeh wat terug, maar Galatasaray ging alsnog met een voorsprong de kleedkamer in. Nadat Yasin Öztekin al de paal had geraakt, maakte Lamine Gassama er met een eigen doelpunt 2-1 van.

In de tweede helft stal Sneijder de show, want hij bereidde de doelpunten van Eren Derdiyok en Josué voor en maakte zelf op prachtige wijze de 3-1. Sneijder vond op de rand van het strafschopgebied de ruimte voor het schot en scoorde met een van richting veranderde chip. Het was overigens voor het eerst sinds november 2003 dat Sneijder in één competitiewedstrijd drie treffers direct wist voor te bereiden. Alanyaspor slikte zodoende een ruime nederlaag en raakte ook nog Erhan Kartal met een tweede gele kaart kwijt.