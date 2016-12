‘Superzaakwaarnemer werkt aan transfer van Di María naar China’

Het valt niet uit te sluiten dat Ángel Di Maria binnen afzienbare tijd in China aan de slag gaat, zo verzekert L'Equipe. Volgens het Franse dagblad voert zaakwaarnemer Jorge Mendes inmiddels informele gesprekken over een eventuele transfer van de aanvaller van Paris Saint-Germain naar de Chinese competitie.

Mendes, welicht de meest invloedrijke zaakwaarnemer ter wereld, weet dat Di María niet meer de voetballer is die hij bij Real Madrid was. De aanvaller mislukte volledig bij Manchester United en ook in Parijs wil het niet vlotten. Na een goed eerste seizoen valt hij deze voetbaljaargang bijzonder tegen. Om onduidelijke redenen miste Di Maria recent diverse trainingen en afgelopen woensdag behoorde hij ook niet tot de wedstrijdselectie van trainer Unai Emery voor het competitieduel met Lorient (5-0).

Het contract van Di Maria, die in februari 29 jaar wordt, loopt in de zomer van 2019 af. PSG nam minder dan een jaar geleden afscheid van Ezequiel Lavezzi, die nu topverdiener van Hebei China Fortune is. Chelsea rondde afgelopen week de transfer van Oscar naar Shanghai SIPG af, voor 61 miljoen euro.