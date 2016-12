Zondag, 25 December 2016

Hart, Donnarumma en Oblak strijden om transfer

VVV-Venlo wil de selectie in de winterstop versterken met een verdediger. De defensie van de winterkampioen werd de afgelopen maanden geteisterd door divers blessureleed. (1Limburg)

Sam Allardyce weet al wie zijn eerste aanwinst bij Crystal Palace moet worden. De kersverse manager van de Londenaren aast op Lamine Koné, die nog een contract voor vijf jaar met Sunderland heeft. (The Sun)

Liverpool is niet de enige Engelse topclub met interesse in Joe Hart. Chelsea zal zich waarschijnlijk bij Manchester City melden zodra de overgang van Thibaut Courtois naar Real Madrid in kannen en kruiken is. (The Sun)

Hart is echter niet de enige naam die Chelsea heeft opgeschreven. De Londenaren zien ook in Gianluigi Donnarumma of Jan Oblak een meer dan uitstekende vervanger van Courtois. (Metro)

Tal van spelers ondertekenden de afgelopen maanden een nieuw contract met Tottenham Hotspur. Toby Alderweireld is de volgende die aan de beurt is, ook al loopt zijn contract nog 2,5 jaar door. (The Independent)